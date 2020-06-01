"Окружной админсуд Киева отменил лето": в сети смеются над прохладной погодой 1 июня
12:15, 01 июня 2020Курьёзы
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В частности, пользователи делятся фотографиями с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где туман и лежит снег.
Гору Поп Иван Черногорский в Карпатах завалило снегом / facebook.com/chornogora.rescue112
Украинцы в сети иронично отреагировали на прохладную погоду в первый день лета, 1 июня.
Снимками и смешными комментариями украинцы делятся в социальной сети Facebook.
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В частности, пользователи делятся фотографиями с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где туман и лежит снег.
"По состоянию на 07:45 1 июня на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 м/сек. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали пост Василия Фицака и порекомендовали доставать лыжи.
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Были и те, кто предложил июнь теперь называть "июбрь" или "дощервень".
фото из соцсетей
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