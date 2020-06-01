"Окружной админсуд Киева отменил лето": в сети смеются над прохладной погодой 1 июня

В частности, пользователи делятся фотографиями с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где туман и лежит снег.

Украинцы в сети иронично отреагировали на прохладную погоду в первый день лета, 1 июня.

Снимками и смешными комментариями украинцы делятся в социальной сети Facebook.

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В частности, пользователи делятся фотографиями с горы Поп Иван Черногорский в Карпатах, где туман и лежит снег.

"По состоянию на 07:45 1 июня на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 м/сек. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали пост Василия Фицака и порекомендовали доставать лыжи.

Были и те, кто предложил июнь теперь называть "июбрь" или "дощервень".

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