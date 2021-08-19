Нарушитель предстал перед судом.

В Австралии 33-летний Пол МакЭлхинни сбежал из карантинного отеля, чтобы купить себе выпивку и еду из McDonald’s. При этом нарушитель объяснил свой поступок горем.

О курьезном инциденте сообщает Daily Mail.

За свой поступок беглец предстал перед судом. Там он рассказал, что был "раздавлен тоской и горем" по недавно умершему отцу.

Отмечается, что парень прибыл из Ирландии в Австралию после похорон. Согласно карантинным ограничениям, после возвращения его изолировали, но он решил игнорировать карантин.

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В итоге парень провел "на свободе" восемь часов. Он побывал в пабе и в McDonald’s, после чего вернулся в отель в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Катерина Шварц