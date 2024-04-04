Не тратьте время на то, чтобы рассматривать кота на оптической иллюзии.

Весенняя визуальная загадка о коте довольно непростая - надо среди большого количества тарелок разыскать ту, с которой уже ел ненасытный хвостатый. Нужно быть не только внимательными, но и "включить" логику - рассматривать продукты и анализировать, с какими же не все может быть в порядке.

Эта задача сама по себе непростая, а усложнена еще и тем, что есть временной лимит, в который нужно уложиться, и он составляет 7 секунд. Не все умеют работать в условиях дедлайна, для кого-то это очень большой стресс.

Попробуйте перебороть свой страх перед неудачей, соберитесь и за миллисекунды рассмотрите изображение, и найдите ту тарелку, с которой кот уже поел. Только не рассматривайте во время выполнения задания самого кота - так вы только потеряете время и не получите никакой подсказки.

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Тарелка, с которой кот уже ел, была в последней строке изображения. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что на тарелке одна из сосисок немного надкушена.

Такой тест для проверки IQ опубликован ранее - что следует сделать

Необходимо среди большого количества чисел 979 разыскать цифру, которая чем-то может показаться странной. На выполнение задания отведено 9 секунд. За такое время с тестом могут справиться люди, которые имеют высокий коэффициент интеллекта (IQ).

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