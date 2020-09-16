По его мнению, Ленин и мавзолей - это наиболее яркие символы перемен, которые сейчас якобы очень нужны США.

Американский художник Дэвид Датуна хочет построить копию мавзолея Владимира Ленина в Вашингтоне и купить его тело за один миллиард долларов.

Об это сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу художника.

Художник считает, что арт-объект необходим из-за значительных изменений в США, выражающихся в движении общества накануне очередных президентских выборов к «социал-коммунистическим преобразованиям».

«Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине», - считает художник.

Читайте такжеКому выгоден вынос тела Ленина из мавзолея на Красной площади?

По его мнению, Ленин и мавзолей - это наиболее яркие символы перемен, которые сейчас якобы очень нужны США.

За тело Ленина житель Нью-Йорка предлагает первоначальный взнос в один миллион долларов, но утверждает, что готов собрать для покупки более одного миллиарда долларов.

Напомним, в Москве объявили конкурс на лучшую концепцию по использованию помещений Мавзолея в случае, если тело диктатора Владимира Ленина наконец похоронят.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН