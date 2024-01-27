Произведение искусства обнаружили на стене семейной виллы недалеко от Вены.

В Вене нашли картину легендарного художника Густава Климта, которая считалась исчезнувшей почти столетие. Последний раз публика ее видела в 1925 году.

Как пишет Sky News, картина под названием "Портрет фройляйн Лизер" является одной из последних работ мастера. По сообщениям австрийских СМИ, об этом произведении искусства экспертам было известно только по черно-белой фотографии. И почти сотню лет его местонахождение оставалось загадкой – пока его не обнаружили на стене семейной виллы недалеко от Вены. Полотно, считавшееся утерянным почти 100 лет, обнаружилась в частной коллекции гражданина Австрии.

Картина когда-то принадлежала семье Лизеров, богатым еврейским промышленникам в Вене.

Видео дня

Венский аукционный дом Im Kinsky оценил картину более чем в 50 млн евро. "Обнаружение этого портрета, одного из самых красивых за последний творческий период Климта, является сенсацией", - говорится в сообщении аукционного дома.

"Его работы, особенно портреты успешных женщин из высшего среднего класса на рубеже веков, пользуются высочайшим признанием во всем мире. Картина такой редкости, художественной значимости и ценности не была доступна на арт-рынке Центральной Европы уже несколько десятилетий", - отметили там.

Картина будет продана на аукционе 24 апреля, после чего будет выставлена в музеях и галлереях по всему миру.

Другие новости о картинах Климта

Пропавшую 22 года назад картину австрийского художника Густава Климта "Портрет леди" нашли в стене музея в итальянском городе Пьяченца. Картину нашел садовник, который расчищал стену галереи музея от плюща и наткнулся на металлические дверцы с потайной нишей. В нише он и нашел полотно художника, датированное 1897 годом. По словам садовника, сначала он подумал, что наткнулся на обычный мусор.

Вас также могут заинтересовать новости: