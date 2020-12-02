Постамент пустовал с 2014 года - именно тогда с него сняли Ленина.

Жители села Осипенко Бердянского района Запорожской области нашли замену памятнику Владимиру Ленину. Его постамент пустовал с 2014 года.

Как пишет местный сайт "Вместе", люди решили установить статую Иисусу Христу. Такую идею подали прихожане местного храма, позже к сбору средств подключились остальные жители села. Всего было собрано 25 тысяч гривень - за эти деньги изготовили и установили статую Иисуса.

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В будущем место вокруг статуи хотят облагородить и установить там памятную доску. По словам жителей села, новый памятник подчеркнёт духовную историю края. Прежнее название села Осипенко – Новоспасовка, в честь православного праздника, а основано оно было в начале 19 века на месте старых казацких хуторов у реки Берды.

Декоммунизация в Украине: что известно

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии.

За четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

В октябре первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (№4284).

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Автор: Юрий Годован