Неумелый реставратор превратил редкую картину с Богородицей на карикатуру (фото)

Испанский коллекционер искусства пострадал от действий неумелого реставратора, испортившего редкую картину художника Бартоломе Эстебана Мурильо.

Частный коллекционер из испанского города Валенсия обратился к реставратору с просьбой восстановить картину художника Бартоломе Мурильо «Непорочное зачатие», созданную в XVII веке. С двух попыток специалисту этого сделать не удалось, а за свои услуги он еще попросил 1200 евро.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на The Guardian.

В частности, лицо Девы Марии на оригинале картины Мурильо и на «отреставрированных» версиях значительно расходятся.

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В настоящее время испанское законодательство не запрещает любому - даже без профессионального образования — работать реставратором. Правда, о профессиональных навыках конкретно реставратора «Непорочного зачатия» информации нет.

По словам президента Профессиональной ассоциации реставраторов и коллекционеров искусства Испании (Acre) Фернандо Карери, такие случаи свидетельствуют о необходимости усиления требований к реставраторам и ответственности за их действия.

«Нам нужно вкладывать в наше наследие, но прежде чем говорить о деньгах, следует позаботиться о том, чтобы люди, которые занимаются такой работой, имели соответствующие навыки», — заявил он в комментарии The Guardian.

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