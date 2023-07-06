Если вы ищете способ проверить свои умственные способности, почему бы не попробовать свои силы в этой головоломке.

Новая головоломка заставляет людей ломать голову в попытках найти число 474, скрывающееся среди ряда 444. И на это есть всего 20 секунд.

Взгляните на изображение. На первый взгляд может показаться, что это не так, но на картинке есть один номер, который отличается от остальных, пишет Mirror.

Но если вы присмотритесь, вы сможете заметить число 474, скрывающееся где-то на картинке, где ему не место. У вас идеальное зрение, если вам удастся обнаружить это число всего за 20 секунд.

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Не беспокойтесь, если вам потребуется больше 20 секунд, чтобы найти 474, решение головоломки за любой промежуток времени — это достижение, и если вам потребуется немного больше времени, чтобы найти ответ, это просто означает, что вам нужно продолжать практиковаться.

И если вам нужна подсказка, ловите: вам нужно сосредоточиться на левой части изображения, чтобы вы могли игнорировать все, что находится справа.

Нашли? Ниже будет ответ, поэтому, если вы пока не хотите знать, не скролльте дальше.

Найдите три отличия в тарелках с едой

Ранее в сети опубликовали новую головоломку, которая заставляет некоторых людей усердно думать. Вам нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака, в которых блины, яйца и фрукты. Возле них - кружка кофе, чтобы все это запить.

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