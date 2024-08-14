Оставьте их дома одних на несколько часов, и вы вернетесь в абсолютный хаос.

За последние несколько лет огромное количество людей решили взять в дом собаку. Однако следует учитывать, что существует много пород собак, которые отличаются по характеру. Так, некоторые породы собак могут быть склонны к разрушительному поведению и грызть все подряд - от носков до мебели.

Как пишет портал Scotsman, иногда это происходит по молодости, иногда от скуки, иногда из-за недостатка физической нагрузки, а иногда просто потому, что им этого хочется. И хотя есть все шансы, что ваш питомец перерастет эту стадию жевания, но если вы хотите избежать следов зубов на своем личном имуществе, то есть определенные породы, которых лучше избегать.

1. Веймаранер. Возможно, из-за своего огромного роста, собаки этой породы считаются одними из самых разрушительных пород, со средней стоимостью ущерба в Британии в 265 фунтов стерлингов (350 долларов) в год.

Видео дня

2. Лабрадудль. Безмерно популярная порода лабрадудль занимает второе место в списке по ущербу, который обходится незадачливым владельцам в 240 фунтов стерлингов (310 долларов) в год.

3. Кавашон. Несмотря на милый вид, эти маленькие живые собаки могут быть очень разрушительными, что обходится владельцам в среднем в 233 фунта стерлингов (300 долларов) в год.

4. Боксеры требующие больших физических нагрузок, могут нанести вред дому хозяев, и средний ущерб составляет 222 фунта стерлингов (285 долларов) в год. Особенно часто от их зубов страдают ковры: на это жалуются 20 процентов опрошенных владельцев.

5. Шнауцеры причиняют своим владельцам ущерб в среднем на 212 фунтов стерлингов (270 долларов) в год – что все еще значительно выше среднего показателя по Британии для всех собак.

6. Доберман. Спортивные и энергичные, доберманы часто используются в качестве защитных собак и могут нанести ущерб вашему дому в среднем на £202 (260 долларов) в год.

7. Стаффордширский бультерьер. Несмотря на то, что стаффы иногда пользуются дурной репутацией, при хорошей дрессировке это любящие и дружелюбные собаки. Однако это не мешает некоторым из них наносить ущерб домам владельцев - в среднем 192 фунта стерлингов (250 долларов) в год.

8. Борзая. Эти худые, атлетически сложенные собаки могут доставить немало хлопот в вашем доме: средний ущерб, наносимый ими, составляет 192 фунта стерлингов (250 долларов) в год. При этом около 17 процентов опрошенных владельцев жалуются на погрызенные диваны

9. Такса. Несмотря на то, что таксы выглядят маленькими и милыми, многие владельцы такс сообщают, что их пушистые друзья наносят ущерб их домам, в среднем на 177 фунтов стерлингов (230 долларов) в год. Фото: Shutterstock

10. Золотистый ретривер. Эти ультрадружелюбные собаки - идеальный компаньон, но они также склонны к разрушениям, занимая десятое место среди самых разрушительных пород, годовая стоимость которых составляет £171 (220 долларов) в год.

Ранее УНИАН рассказывал, собак каких пород не стоит оставлять в одиночестве, чтобы они не впали в депрессию.

Вас также могут заинтересовать новости: