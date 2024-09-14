Найдите странную вазу на рисунке - оптическая иллюзия / коллаж УНИАН

На фотографии ниже изображены девять обычных, на первый взгляд, ваз с букетами. Но это только иллюзия: среди них есть одна, которая кардинально отличается от других. Сможете ли вы обнаружить вазу, которая не такая, как все? 

Найдите самую странную вазу на рисунке - оптическая иллюзия

Взгляните на эти 9 ваз и скажите, какая из них - не такая как все и в чем ее необычность. Эта головоломка на внимательность рассчитана на 8 секунд.

Какая ваза на рисунке самая странная - иллюзия / коллаж УНИАН

Подсказка: все вазы имеют разную форму, фактуру и разные цветочные композиции, но отличает их не это.

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Подобные оптические иллюзии помогают развивать логическое мышление, а также развивать внимательность и вычленять важное или посторонее из общего. 

Ответ:

Иллюзия с вазой - ответ / коллаж УНИАН

В третьей вазе, что находится во втором ряду, в цветочной композиции можно заметить птичку - этим ваза и отличается от всех остальных. 

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