Многие начали его употреблять и заявлять о "чудодейственных" свойствах.

По мере того как препараты вроде Ozempic становятся всё более популярными в использовании для похудения, в тренде появилось новое средство под названием "oatzempic".

Этот напиток, приготовленный из овсяных хлопьев, сока лайма, воды и корицы, в соцсетях называют "напитком для похудения", пишет Fox News. Некоторые пользователи TikTok делятся своим опытом употребления "oatzempic", якобы он "определённо работает" в плане потери веса. Однако пользователи отмечают, что им нельзя заменить прием пищи. Хотя этот напиток "помогает дольше чувствовать сытость".

Своим мнением в интервью Fox News поделилась зарегистрированный диетолог, специалист по ожирению и контролю веса из Orlando Health Center for Health Improvement Сара Рим. Она подчеркнула, что "oatzempic" неэффективен как единственное средство для похудения, но может стать частью здорового рациона и программы физических упражнений.

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"Напиток становится опасным только в случае, если употреблять его как единственный источник питания. Его следует добавлять к основному рациону, а не заменять им питание", — подчеркнула Рим.

Кроме того, она рассказала, что овёс богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и "помогает дольше сохранять чувство сытости". Если начинать день с источника растворимой клетчатки (например, с такого напитка), это может помочь вам дольше сохранять сытость и делать более здоровый выбор в плане еды в течение дня.

При этом диетолог добавила, что в этом напитке даже можно обойтись без сока лайма, хотя некоторые эксперты утверждают, что сок лайма ускоряет метаболизм. "Научных доказательств этой гипотезы немного — особенно в тех количествах, которые предполагает рецепт напитка", - сказала Рим.

Эксперт посоветовала включать напиток, вдохновлённый "oatzempic", в завтрак, если в рационе недостаточно растворимой клетчатки из цельных злаков или фруктов.

В то же время сертифицированный холистический диетолог Робин ДеЧикко из Нью-Йорка заявила, что скептически относится к этому тренду как способу похудения. "Люди готовы на что угодно ради быстрой потери веса, лишь бы избежать необходимости менять привычки и учиться правильно питаться с учётом индивидуальных потребностей", — добавила она.

Возможно, некоторым людям он помогает снизить тягу к сахару и есть меньше, потому что раньше они вообще не употребляли клетчатку. Но утверждать, что полчашки овсяных хлопьев — причина их похудения, — слишком большое преувеличение, считает ДеЧикко.

Тем не менее она рекомендовала увеличить потребление клетчатки в целом.

Также она указала, что напиток "не обеспечивает организм антиоксидантами из овощей и фруктов или полезными омега-3 жирными кислотами".

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