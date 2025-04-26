Как выяснили ученые, у клещей есть "любимая" группа крови.

В Украине начался так называемый "сезон клещей". Они все чаще кусают людей, информируют в Министерстве здравоохранения Украины.

"Поймать" клеща можно как в городском парке, так и в лесу или даже во дворе вашего дома. Однако, как выяснила группа ученых из Университета Масарика в чешском Брно, у клещей есть "любимая" группа крови.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Так, ученые взяли несколько разных групп крови, разместили их на фильтрованной бумаге в чашках Петри и поместили туда клещей. Это был вид Ixodes ricinus. Он является самым распространенным в Европе, а также переносчиком бактерий, которые провоцируют болезнь Лайма.

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Чаще всего клещи проявляли интерес ко второй группе крови – А (II). Эксперимент повторяли более ста раз, чтобы подтвердить эту закономерность.

В то же время наименьший интерес клещи проявляли к крови третьей группы – В (III).

С чем связаны такие "предпочтения" клещей, пока точно не известно. Однако стоит отметить, что не всегда лабораторные исследования полностью соответствуют реальности. Клещи также обращают внимание на такие факторы как влажность кожи, температура тела и даже уровень углекислого газа, который выделяется при дыхании.

Так что, какая бы группа крови у вас не была, важно не пренебрегать правилами безопасности, когда речь заходит о клещах.

Как защититься от клещей

В Министерстве здравоохранения рекомендуют воздержаться от прогулок в лесах. Также там призвали помнить об угрозе мин.

Помимо этого, стоит позаботиться о правильном выборе одежды. Убедитесь, что она плотно прилегает к телу. Хорошим выбором будет светлый с длинными рукавами и штанинами. А если вы собрались в лес, лучше еще и заправить штаны в носки.

В парках лучше не сидеть на траве. Также можете использовать специальные спреи для защиты от насекомых.

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