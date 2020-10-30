56-летний мужчина несколько месяцев воровал контейнеры, принадлежащие коммунальным предприятиям и перепродавал их местным жителям.

Во Львовской области полиция задержала вора, который украл около 20 мусорных баков.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

56-летний мужчина несколько месяцев воровал контейнеры, принадлежащие коммунальным предприятиям и перепродавал их местным жителям. А те использовали мусорные баки у себя на дворе. Продавал их по доступной цене, поэтому селяне охотно покупали, несмотря на то, шо именно с их сел исчезали мусорные контейнеры. Теперь за кражу свалок мужчине грозит до 5 лет заключения.

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Автор: Олег Давыгора