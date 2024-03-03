Секрет заключается в особой диете.

Мужчина за два года похудел на 95 кг (15 стоунов), питаясь только мясом и яйцами. Он сожалеет, что не может питаться таким образом вечно.

В чем именно заключается секрет его диеты в деталях описал Express. Издание опубликовало историю 28-летнего Исайя Колдуэлла, жителя США и продавца техники из штата Сент-Луис. Он на пике ожирения весил почти под 200 килограммов при росте в 1,93 метра.

Главной мотивацией похудеть для мужчины стало желание завести с женой детей: вместе с 29-летней Амандой они старались около года, однако ожидаемое никак не сбывалось.

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"Иметь ребенка стало нашей одержимостью - мы были очень взволнованы этим", - сказал мужчина.

В конце концов он и его избранница Аманда решили, чт у них проблемы с фертильностью, и занялись собственным здоровьем.

"Я знал, что если я могу что-то сделать, чтобы дать нам шанс, я сделаю это", - поделился Исай.

После этого мужчина стал питаться как хищник. В его рационе превалировал сплошной белок из продуктов животного происхождения: в основном - это были мясо и яйца.

По словам Исайя, секрет заключался в том, что так он стал меньше переедать, поэтому никакой "магии" в его способе питания нет.

В то же время мужчина говорит, что не всем людям подходит есть во время приема пищи лишь мясо. Его диета существенно ограничивает в продуктах. Поэтому она, вероятно, не для всех, но ему такое похудение подошло.

"Я чувствовал себя невероятно даже через неделю после начала диеты. И психологически я чувствовал себя намного лучше, мой мозг полностью расслабился. Но я знал, что не смогу продолжать питаться мясом вечно", - сказал он.

Только на мясе американец похудел на 53,5 килограмма за первые 10 месяцев. Далее он добавил в рацион немного молочных продуктов и фруктов, и потеря веса начала замедляться. Но мужчина уже имел хорошую форму для активных физических нагрузок, поэтому углубился в тренировки.

Таким образом Исай продолжил худеть, уже придерживаясь принципа дефицита калорий. Его совет тем, кто все еще колеблется худеть - просто начать. "Если кто-то думает, что не сможет этого сделать, он должен знать, что я чувствовал себя точно так же. Это казалось невозможным и безнадежным, но каждый на это способен", - акцентировал он.

В ближайшие месяцы Исай и Аманда снова посетят врачей, чтобы выяснить, как повлияли на их шансы завести ребенка кардинальные изменения в весе. Пара говорит, что настроена оптимистично.

"Я увеличил шансы с нуля до хоть чего-то. Я в наилучшей форме за всю свою жизнь, и мы очень хотим найти способ стать родителями, несмотря ни на что", - резюмировал он.

Известный юморист Ткач раскрыл свой секрет похудения

В феврале известный украинский юморист Юрий Ткач рассказал СМИ, как смог похудеть на 9 кг. По словам шоумена, он решил вести здоровый образ жизни. Одно из первого, что сделал - на 100% отказался от пива. До начала диеты это был его любимый напиток, признал Ткач.

Также юморист исключил абсолютно весь алкоголь из рациона, но редко позволяет себе один бокал сухого вина в компании друзей - другие секреты диеты Ткача читай в материале.

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