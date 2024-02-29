Мужчина уже похудел на 9 килограммов.

Известный украинский шоумен, юморист и актер Юрий Ткач рассказал о своем похудении. Мужчина говорит, что захотел вести здоровый образ жизни.

Юрий отметил, что пришлось отказаться от некоторых привычек.

"Я сбросил девять килограммов. История очень проста: решил вести более здоровый образ жизни и следить за своим организмом. Во-первых, отказался от алкоголя. Очень любил пиво и прекратил его пить. Также не употребляю крепкий алкоголь: виски, водку или любые другие напитки, в которых есть 40 градусов. Если мне хочется выпить что-то во время встречи с друзьями, то выбираю один бокал сухого белого вина", - сказал Ткач в интервью Новому каналу.

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Также изменилось и питание актера. Теперь он не ест такие продукты:

"В моем рационе больше нет булочек, хлеба, макарон, жареной картошки, которую я бесконечно люблю. Отказавшись от этого всего, сразу увидел результат".

Он также добавил, что выбирает полезные блюда, которые ему нравятся.

"Мне очень нравится рыба. Например, люблю карасики или еще, бывает, балую себя бутербродом с маслом и красной рыбкой. Но это нечасто. Я почти полностью убрал из рациона сладкое. Иногда, если очень хочется, могу себе позволить шоколад без сахара или протеиновый батончик", - откровенно признался он.

Юрий отмечает, что самое сложное - это выдержать период, когда формируется привычка, а это 21 день. Но он хочет продолжать дальше, чтобы иметь еще лучшие результаты похудения.

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