Еще будучи подростком, Лукас Ройтман разработал Airhand, революционное программное обеспечение дополненной реальности.

Миллионер из Нью-Йорка Лукас Ройтман поделился своими четырьмя секретами успеха, пишет New York Post.

"Успех редко бывает мгновенным явлением. Это результат последовательных усилий с течением времени", - отметил он.

Отмечается, что пока многие из его друзей наслаждались традиционными развлечениями, Ройтман в возрасте 11 лет создавал свою собственную вирусную веб-видеоигру.

Видео дня

"Еще будучи подростком, он разработал Airhand, революционное программное обеспечение дополненной реальности. Его стремление быстро окупилось - инновационное творение было продано за миллионы транснациональной компании. Ройтман продолжал работать в технологическом секторе, особенно в сфере искусственного интеллекта и робототехники, и недавно продал свой стартап по производству дронов Adia Robotics компании Apple за 55 миллионов долларов", - говорится в публикации.

И на фоне этого всего бизнесмен считает следующие четыре привычки своими главными достижениями:

Упорство. Выпускник Стэнфордского университета отметил, что он познал истинную силу настойчивости в Пало-Альто, где ему пришлось принять культурные изменения, а также академические изменения. По его словам, решение этих проблем имело решающее значение. Он добавил, что не только получил образование мирового уровня, но и осознал значение устойчивости. Ройтман считает, что, переживая трудные времена, важно найти в них рост и возможности.

Бесконечное любопытство. По мнению технического гения, страсть, любопытство и способность усваивать как можно больше информации определяют его карьерный путь. От отметил, что именно неустанное стремление вдохновляет его на постоянное обучение и адаптацию, что крайне важно в постоянно развивающемся технологическом ландшафте.

Инновации. По словам Ройтмана, наличие чего-то уникального также является ключевым моментом, поскольку оно позволяет вам заявить о себе и выделиться чем-то действительно исключительным.

Баланс. Хотя работа отнимает у него много времени, Ройтман говорит, что он старается уделять время своим хобби, в том числе танцам, скалолазанию, игре на пианино и занятиям приключенческими видами спорта. Отрыв от рутины очень важен, советует Ройтман.

РАнее сообщалось, что люди, которые становятся успешными после 40, обладают этими 10 чертами характера.

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