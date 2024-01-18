Во-первых, требуется огромное терпение, чтобы продолжать добиваться своих целей, несмотря ни на что.

Успех в более зрелом возрасте часто требует определенных черт характера, отличных от тех, которые могут принести успех на раннем этапе жизни, уверен опытный предприниматель Итан Стерлинг, передает HackSpirit.

По его словам, вот некоторые качества, которые понадобятся в данном случае:

Терпение. Требуется огромное терпение, чтобы продолжать добиваться своих целей. Быть терпеливым не значит сидеть и ждать, пока с вами что-нибудь произойдет. Это означает, что вы продолжаете работать над своими целями в долгосрочной перспективе, не разочаровываясь, если что-то не получается быстро.

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Устойчивость. Успех в жизни определяется тем, как человек преодолевает препятствия. И люди, достигшие успеха в более позднем возрасте, - это люди, которые развивают устойчивость: когда они сталкиваются с препятствием, они используют его как возможность для роста.

Настойчивость. Это качество тесто связано с устойчивостью, поскольку оба качества позволяют продолжать преодолевать трудные времена.

Адаптивность. Изменения - это фундаментальный закон Вселенной, утверждает автор. И во многих отношениях успех больше, чем что-либо еще, определяет способность адаптироваться к изменениям.

Обучение на протяжении всей жизни. Обучение имеет важное значение для успеха. Люди, которые добиваются успеха в более позднем возрасте, обычно делают это в результате приверженности обучению на протяжении всей жизни.

Самосознание. Одна из лучших особенностей достижения успеха - это то, что у каждого есть много времени, чтобы по-настоящему хорошо узнать себя.

Видение. Очень часто успех приходит в результате точного знания того, чего вы хотите, и четкого видения того, как этого достичь.

Эмпатия. Зачастую это недооцененная составляющая успеха, но этот навык чрезвычайно полезен для достижения целей. Эмпатия помогает понять потребности и желания других людей.

Оптимизм. Он нужен для того, чтобы не обращать внимания на трудные моменты и не спускать глаз со своей цели.

Ранее УНИАН публиковал 8 вещей, которые успешные люди никогда не делают на выходных.

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