В городе Украинка один из голосов избирателей достался действующему президенту США Дональду Трампу.

На выборах мэра города Украинки, что в Киевской области, один из избирателей проголосовал за Трампа.

Об этом сообщил журналист Евгений Куксин в своем Telegram.

"На выборах мэра Украинки Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!",- подписал обнародованное фото журналист.

Местные выборы в Украине 15 ноября

15 ноября второй тур выборов городских голов проходил в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Во второй тур в Украинке прошли кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко. Здесь причиной проведения второго тура стало одинаковое количество голосов у кандидатов.

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходило повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

По состоянию на 20: 00 явка во время повторных выборов городских голов в семи городах составила 24 %.

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Автор: Олег Давыгора