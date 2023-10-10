Скотти Килмер сказал, что автомобилистам, желающим купить новый пикап, следует обратить внимание на Chevrolet Colorado из-за его высокого качества сборки.

Известный специалист Скотти Килмер посоветовал водителям рассмотреть три доступные модели, если они планируют покупать новый автомобиль.

Скотти, который занимается автомобилями уже 55 лет, регулярно публикует видеоролики на своих страницах в социальных сетях, чтобы информировать зрителей о том, как не тратить сотни долларов на ремонт, и высказывать свое мнение об определенных марках автомобилей, пишет Daily Express.

В недавнем видео Скотти сказал, что автомобилистам, желающим купить новый пикап, следует обратить внимание на Chevrolet Colorado из-за его высокого качества сборки.

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"Как вы слышите, это не консервная банка, это довольно прочный грузовик. Возможно, он все это время жил в Род-Айленде, но, черт возьми, он [владелец] заботится о своих машинах. На этой раме нет никакой ржавчины, и посмотрите, какая она блестящая. Но, пожалуй, еще интереснее шины, это оригинальные шины. Очевидно, они ставят на них хорошие шины", - объяснил он.

Глядя на пример, принадлежащий другу, Скотти заметил, что цена на Chevrolet Colorado обычно выше, чем на Toyota Tacoma. Однако он добавил, что многие дилерские центры продают Colorado дешевле, побуждая автомобилистов искать лучшие предложения.

Скотти также подчеркнул, что Chevrolet Colorado - это простой грузовик с меньшим количеством функций, а это значит, что у него меньше деталей, которые могут выйти из строя.

Позже в видео Скотти также рекомендовал водителям, планирующим покупку нового кроссовера, остановить свой выбор на Mazda CX-30, заявив, что другой друг, купивший его, был впечатлен соотношением цены и качества.

Он добавил: "Следует принять во внимание, что он купил эту штуку за 24 000 долларов, совершенно новый автомобиль за эту цену, и даже несмотря на то, что он полноприводный, его расход по шоссе довольно небольшой. А если мы заглянем под капот, ты увидишь, что мне нравится. Это четырехцилиндровый рядный двигатель объемом 2,5 литра. Это хороший четырехцилиндровый двигатель, это не один из тех двигателей 1,5, 1,4, 1,1 с турбонаддувом, возможно, три цилиндра вместо четырех, это двигатель хорошего размера".

Наконец, Скотти показал зрителям Ford F-150 1995 года выпуска, заявив, что автомобилисты, которым нужно что-то, что будет надежным на долгие годы, должны попытаться найти его.

"Конечно, краска знавала и лучшие дни, она выцвела, но структурно она цела, всего несколько лет назад она пережила небольшую аварию. Посмотрите на эту кровать изнутри, посмотрите, какая она до сих пор блестящая. Это безумие. Как говорится, их не делают такими, как раньше", - добавил он.

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