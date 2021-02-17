Кто-то из пассажиров даже искал потерянный пустой пакет из супермаркета.

За 2020 год в контакт-центр «Киевпастранса» почти 1 300 раз обращались владельцы утерянных вещей.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Чаще всего пассажиры теряли в столичном наземном общественном транспорте ключи, одежду и документы. Однако были и необычные обращения.

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Например, кто-то искал вставную челюсть, ключи от BMW, рыжую собаку, пакет с чипсами и попкорном. Обращались и пассажиры, которые очень хотели найти один потерянный черный носок, пять кабачков и даже пустой пакет из супермаркета «Сильпо».

В компании напомнили, что утраченные вещи можно попробовать поискать, позвонив в контакт-центр или написав на страницу «Киевпастранса» в Facebook.

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Автор: Катерина Комолова