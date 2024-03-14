Исследователи обнаружили, что настроение ухудшалось тем сильнее, чем дольше мы бодрствуем.

Ночь действительно темнее всего перед рассветом. Ученые выяснили, что пять часов утра официально является худшим временем суток, исходя из настроения, циркадных часов и других факторов.

Издание New York Post пишет, что исследователи из Мичиганского университета и Дартмутского медицинского института обнаружили, что в эти сатанинские 60 минут люди отмечают самое низкое настроение независимо от того, когда они встали. В то же время 5 часов вечера большинство людей наиболее жизнерадостны.

"Настроение естественным образом циклично: утром оно самое низкое, а вечером - самое высокое, независимо от недостатка сна", - объяснил Бенджамин Шапиро, ведущий автор исследования и психиатр из Dartmouth Health.

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Ученые отметили, что настроение человека подчиняется определенному ритму.

"Мы обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние этих часов возрастает по мере того, как человек дольше бодрствует", - говорит старший автор исследования Дэнни Форгер, преподаватель математики в Медицинской школе Университета штата Массачусетс.

Исследователи обнаружили, что, наряду с вышеупомянутой корреляцией между временем и настроением, настроение участников ухудшалось тем сильнее, чем дольше они бодрствовали.

"Недостаток сна - это отдельный процесс, который еще больше снижает настроение", - объясняет Шапиро. "Поэтому у того, кто бодрствовал всю ночь в 5 утра, настроение должно быть еще ниже, чем если бы он только что проснулся в 5 утра. Однако в обычный день их настроение в 5 утра все равно будет ниже, чем вечером".

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