Ночь действительно темнее всего перед рассветом. Ученые выяснили, что пять часов утра официально является худшим временем суток, исходя из настроения, циркадных часов и других факторов.
Издание New York Post пишет, что исследователи из Мичиганского университета и Дартмутского медицинского института обнаружили, что в эти сатанинские 60 минут люди отмечают самое низкое настроение независимо от того, когда они встали. В то же время 5 часов вечера большинство людей наиболее жизнерадостны.
"Настроение естественным образом циклично: утром оно самое низкое, а вечером - самое высокое, независимо от недостатка сна", - объяснил Бенджамин Шапиро, ведущий автор исследования и психиатр из Dartmouth Health.
Ученые отметили, что настроение человека подчиняется определенному ритму.
"Мы обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние этих часов возрастает по мере того, как человек дольше бодрствует", - говорит старший автор исследования Дэнни Форгер, преподаватель математики в Медицинской школе Университета штата Массачусетс.
Исследователи обнаружили, что, наряду с вышеупомянутой корреляцией между временем и настроением, настроение участников ухудшалось тем сильнее, чем дольше они бодрствовали.
"Недостаток сна - это отдельный процесс, который еще больше снижает настроение", - объясняет Шапиро. "Поэтому у того, кто бодрствовал всю ночь в 5 утра, настроение должно быть еще ниже, чем если бы он только что проснулся в 5 утра. Однако в обычный день их настроение в 5 утра все равно будет ниже, чем вечером".
Ранее УНИАН писал, как правильно спать, и какое положение самое нездоровое.