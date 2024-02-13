Эффект связан с витамином С.

Яблоко больше не является предпочтительным фруктом для предотвращения визитов к врачу. Новозеландские ученые обнаружили, что употребление киви может повысить настроение всего за четыре дня. Об этом пишет New York Post со ссылкой на новое исследование, опубликованное в Британском журнале питания.

Соавтор исследования Тэмлин Коннер, преподаватель психологии в Университете Отаго заявил, что добавление киви в рацион может изменить ваше самочувствие.

Сообщается, что такой эффект улучшения психического здоровья связан с тем, что киви богаты витамином С, который, как известно, помимо других преимуществ повышает настроение и жизненный тонус.

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Чтобы проверить предполагаемое воздействие этого фрукта, ученые провел диетический эксперимент на 155 взрослых с дефицитом витамина С.

Каждый день в течение восьми недель участникам давали плацебо, 250 мг добавки витамина С или два киви, а затем просили сообщить об их жизненном тонусе, настроении, качестве сна и физической активности.

Исследователи обнаружили, что и группа, принимавшая витамин С, и те, кто ел киви, сообщили об улучшении настроения. И при этом только вторая группа заявила, что почувствовала увеличение самооценки.

Также отмечается, что повышение жизненного тонуса и настроения испытуемые почувствовали всего за четыре дня с эффектом, достигающим пика примерно через 14-16 дней.

Напомним, ранее диетологи назвали фрукт №1 для перекуса после тренировки.

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