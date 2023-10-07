Эта головоломка от jagranjosh.com - интересный способ проверить свой уровень интеллекта. В головоломках этого типа вам нужно тщательно проанализировать проблему и прийти к ответу, используя свои аналитические и логические навыки.
Вам предоставлено изображение, на котором можно увидеть трех человек, которых допросили как подозреваемых в совершении кражи. В магазине украли игрушку. Известно, что это сделал не маленький мальчик, прячущий игрушку под футболкой. Ваша задача - выяснить, кто украл игрушку.
Давайте сначала посмотрим на трех подозреваемых по одному. Подозреваемый 1 - беременная женщина в желтом платье. Подозреваемый 2 - женщина с ребенком, покупающая игрушку для маленького мальчика, но в магазине игрушек не продаются маленькие плюшевые мишки, как в ее сумочке. Кроме того, подсказка показывает, что вор не мальчик. Подозреваемый 3 - мужчина с сумкой с маленьким кроликом. Кто из них причастен к преступлению мы раскроем ниже. Игра будет более интересной, если вы попытаетесь справиться с задачей всего за 15 секунд.
В магазине продаются шарики, и женщина в желтом платье держит один из них в своем платье, что создает впечатление, будто она беременна. Итак, ответ на эту загадку заключается в том, что женщина в желтом платье - воровка. Она украла в магазине мяч.
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