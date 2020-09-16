20-летний студент-программист из Малайзии Закридз Родзи проснулся у себя дома и обнаружил, что у него пропал iPhone. Позже оказалось, что гаджет стащила обезьяна.
Читайте такжеСмотрит ленту и лайкает фото других обезьян: в США шимпанзе научили пользоваться Instagram (видео)Как пишет BBC, на следующий день отец Родзи увидел обезьяну в джунглях около своего дома. Вместе с сыном он отправился по ее следам, названивая на телефон Родзи. Оказалось, iPhone студента лежал в грязи под пальмой.
В галерее телефона парень увидел фото и видео с обезьяной, которая, как он предположил, забралась к нему в дом через окно и стащила телефон. А потом в попытках его съесть наделала селфи.
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