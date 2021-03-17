Новини світу: у Колумбії зграю кіз знімали з даху житлового будинку
В Колумбии с кровли жилого дома спасли стадо коз, которые вскарабкались на крышу и не знали, как слезть.
Об этом говорится в сюжете.
Читайте такжеАмериканцы все больше любят заниматься йогой с козами (видео)Отмечается, что до сих пор остается загадкой, как животные туда попали.
«Даже чрезвычайники, которые приехали их освобождать, говорят, что такого никогда не видели», - говорится в сюжете.
Сначала спасателям пришлось снять с крыши маленьких козлят, а старшие уже потом спрыгнули сами. Ни одна коза не пострадала.
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