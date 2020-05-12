В Колумбии разработали кровати, превращающиеся в гробы
Колумбийская компания ABC Displays разработала кровать, которая легко превращается в гроб.
Об этом сообщает AP.
Читайте такжеВ Кении становится популярной похожая на коронавирус прическа (видео)
Таким образом компания предлагает решить проблему нехватки больничных коек и гробов во время пандемии коронавируса. Кровать сделана из картона и имеет металлические перила. Если пациент умрёт, она может трансформироваться в гроб.
Менеджер ABC Displays Родольфо Гомес рассказал, что на изобретение его подтолкнула история жителей Эквадора, которые из-за нехватки денег оставляли тела родственников в домах на несколько дней. Каждая кровать весит 330 фунтов, стоимость одной он оценивает в 85 долларов.
В свою очередь врачи напомнили разработчикам кровати, что умерших от коронавируса больных нужно помещать в герметичный пакет, а затем - в гроб, чтобы не допустить распространения вируса.
Как сообщал УНИАН, коллектив носильщиков гробов из Ганы, чей танец с гробом на плечах после начала пандемии стал мемом, высказали благодарность врачам за их борьбу с коронавирусом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире