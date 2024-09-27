По словам эксперта, энергетика такой собаки редко сочетается с энергетикой в доме.

Специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказал об одной популярной породе, которая не подойдет для семейного уюта. По его словам, речь идет о такой собаке, как американский кокер-спаниель, пишет Mirror.

"Одна из вещей, которые мне нравятся в мире собак больше, чем что-либо другое, - это когда я беру дядю Салли [домашнего лабрадора Уилла], и мы тренируемся в поле, делаем какие-то собачьи дела, и видим, как спаниель бьет дичь, продираясь сквозь густой вереск и густые живые изгороди", - отмечает мужчина.

По мнению эксперта, именно это и делает спаниелей непригодными для семейного дома.

Видео дня

"Проблема в том, что когда вы приносите такую энергетику в занятый семейный дом, она редко очень хорошо сочетается. В моем доме она не будет хорошо сочетаться с моей семьей и моим стилем жизни, это слишком много энергии", - объяснил Атертон в своем видео в соцсети TikTok.

Его видео собрало тысячи просмотров и много комментариев. Один из пользователей написал:

"У меня два спаниеля, и я полностью согласен с вами, если честно".

Другой также согласился с ним:

"На 100% согласен! Нашему Спрингеру скоро два года, ему нужна супервовлеченность и обогащение, к счастью, он бегает со мной, и это сжигает много энергии!"

Другие интересности о собаках

Ранее эксперты рассказали о самых спокойных породах собак, которые идеально подойдут для семьи. В этот перечень вошли ирландский волкодав, бассет-гаунд, французский бульдог и другие.

Также было названо 10 пород собак, которые имеют хорошее здоровье. По словам экспертов, нет никакой гарантии, что у собаки не возникнут проблемы, но у некоторых пород они менее вероятны, чем у других.

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