Чрезмерное потребление алкоголя повышает риск шести различных типов рака.

У взрослых в возрасте до 50 лет за последние шесть десятилетий все чаще развиваются рак груди и колоректальный рак, и употребление алкоголя может быть одним из факторов, способствующих этой тенденции. Об этом говорится в отчете Американской ассоциации исследования рака, выводы которого публикует The New York Times.

Авторы также описали тревожную закономерность: несмотря на то, что уровень смертности от рака снизился, общая заболеваемость несколькими видами рака необъяснимым образом растет. Особенно тревожным является рост случаев колоректального рака желудочно-кишечной системы среди молодых людей.

По оценкам ученых, 40 процентов всех случаев рака связаны с переменными факторами риска. В частности, они рекомендуют уменьшить потребление алкоголя, а также изменить образ жизни - например, отказаться от табака, поддерживать здоровую диету и вес, заниматься спортом, избегать ультрафиолетового излучения и минимизировать влияние загрязняющих веществ.

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Авторы призвали повышать осведомленность через публичные информационные кампании и добавлять к алкогольным напиткам предупредительные этикетки о раке.

"Рекомендации появились на фоне радикального пересмотра предполагаемой пользы для здоровья от умеренного потребления алкоголя, которое, как считалось годами, защищает от болезней сердца", - пишет издание.

Отмечается, что и те, кто пьет умеренно, и те, кто пьет мало, испытывают больше смертей от рака, чем те, кто пьет изредка, и этот факт особенно заметен среди пожилых людей с низким уровнем дохода и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

"Пятьдесят один процент людей - или более половины - не знают, что алкоголь повышает риск заболевания раком. Это вызывает беспокойство. Мы можем говорить о мифе о том, что красное вино имеет потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы, но есть много способов сохранить ваше сердце здоровым, и эти потенциальные преимущества на самом деле не перевешивают ваши риски рака", - сказала Джейн Фигейредо, эпидемиолог из Всестороннего онкологического института Сэмюэля Ошина в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По данным ученых, чрезмерное потребление алкоголя повышает риск развития шести типов злокачественных новообразований, включая плоскоклеточный рак пищевода и некоторые типы рака головы, шеи, груди, колоректального рака, печени и желудка.

Чрезмерное потребление алкоголя - последние новости

Недавно ученые обнаружили, что злоупотребление алкоголем может привести к набору веса. Алкоголь содержит много калорий и не содержит питательных веществ и может влиять на гормоны, контролирующие аппетит, голод и стресс.

При этом алкоголю не хватает питательных веществ.

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