Чаи при диабете помогут поддержать здоровый уровень сахара в крови и улучшить метаболическое здоровье.

Люди пили чай на протяжении многих веков. Напиток известный своими разнообразными вкусами и природными полезными свойствами - от зеленого чая до травяных смесей.

Издание Eating well пишет, что многие чаи содержат мощные соединения, которые укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Для людей, страдающих диабетом, некоторые чаи могут помочь поддержать баланс сахара в крови и здоровый обмен веществ.

5 сортов чая, которые вам следует покупать, если у вас диабет

Зеленый чай

Видео дня

Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые повышают чувствительность к инсулину и помогают регулировать уровень сахара в крови.

"Высокое содержание антиоксидантов в зеленом чае может принести пользу сердечно-сосудистой системе больных диабетом", - объясняет Эрин Палински-Вейд, диетолог.

Содержащееся в зеленом чае соединение эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) может также способствовать улучшению метаболизма, потенциально снижая риск развития диабета 2 типа.

Черный чай

Черный чай обладает насыщенным, ярким вкусом и содержит полифенолы, которые, как показывают исследования, помогают снизить скачки сахара в крови после еды.3

"Черный чай может улучшить чувствительность к инсулину, что помогает регулировать уровень глюкозы в крови со временем", - говорит Триста Бест, M.P.H., RD, диетолог компании Balance One Supplements.

По словам Палински-Вейд, употребление черного чая во время еды или в конце приема пищи также может улучшить уровень глюкозы после еды, что может быть особенно полезно для людей с инсулинорезистентностью.

Ромашковый чай

Ромашковый чай хорошо известен своими успокаивающими свойствами. Однако исследования показывают, что ромашка также может оказывать противовоспалительное действие, помогая снизить уровень сахара в крови и потенциально уменьшить риск осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.

"Ромашковый чай может способствовать повышению уровня антиоксидантов у людей с диабетом 2 типа и связан со снижением уровня инсулина и HbA1c, что является важным показателем долгосрочного контроля уровня сахара в крови", - говорит Палински-Вейд. "Кроме того, он не содержит кофеина, что делает его идеальным выбором перед сном".

Чай с гибискусом

Яркий цвет и терпкий вкус гибискуса содержат соединения, которые оказывают дополнительное воздействие на кровяное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Чай из гибискуса богат антиоксидантами и может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, которые часто беспокоят людей с диабетом", - объясняет Бест. "Это может помочь снизить сердечно-сосудистые риски, что очень важно, поскольку диабет повышает вероятность сердечных заболеваний".

Чай из гибискуса не содержит кофеина, поэтому вы можете пить его в любое время.

Имбирный чай

Имбирный чай - еще один вариант без кофеина, который согревает и оздоравливает кишечник, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что имбирь может помочь улучшить чувствительность к инсулину.

"Некоторые исследования показывают, что имбирь может улучшить уровень липидов в крови, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - добавляет Палински-Вейд.

6 лучших противовоспалительных чаев

Чтобы в полной мере насладиться полезными свойствами чая, не влияя на уровень сахара в крови, вот несколько советов от экспертов:

ограничьте количество подсластителей;

избегайте сливок и цельного молока;

выбирайте травяные или бескофеиновые варианты;

экспериментируйте с цельнолистовым или некрепким чаем;

поддерживайте водный баланс между приемами пищи.

Ранее УНИАН писал, какой чай лучше пить – черный или зеленый.

Вас также могут заинтересовать новости: