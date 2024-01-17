Между кофе эспрессо и американо есть существенные отличия - запомните их навсегда.

Эти два кофейных напитка считаются чуть ли не самыми популярными, наряду с латте и капучино - разница у которых тоже серьезная. Однако важно понимать, чем отличаются между собой американо и эспрессо - разница, на самом деле, довольно существенная. Запомните, чтобы не ошибаться.

Как появился кофе американо - легенда

Существует версия, что американо возник во времена Второй мировой войны, когда в Италии был наплыв американских солдат. В стране изначально готовили только эспрессо, но такой напиток не понравился военным - порция была слишком маленькой, а вкус слишком насыщенным. Тогда итальянцы стали разбавлять эспрессо водой - так появился напиток, который назвали в честь "виновников торжества". Отсюда становится ясна первая разница между эспрессо и американо - наличие порции воды в напитке.

Чем между собой отличаются эспрессо и американо - разница

Эспрессо и американо - это два кофейных напитка, технология приготовления которых очень разная. Стоит понимать, что эспрессо - это кофе в чистом виде, его порция 15 мл, с плотной текстурой и приятными тягучими крема. Американо - это тот же эспрессо, но с горячей водой. Классическая пропорция кофе и воды 1:1, но допускается и 1:2, и 1:4. Если знать об этом, то можно быстро понять, где больше кофеина - в эспрессо или американо, естественно, кофеина будет меньше в напитке, который разбавлен горячей водой.

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В индустрии кофе американо и эспрессо - это два разных напитка, отношение к которым тоже отличается. Многие бариста считают, что американо - это напиток с нарушением всех мыслимых и немыслимых технологий приготовления. Зерно, которое было обжарено для приготовления кофе методом эспрессо, в итоге превращается в кофе, разбавленный водой. Из-за этого пропадает вкус, аромат и крема - то есть, вы берете зерно, которое способно повысить тактильность кофе, а потом снова ее снижаете, добавляя воду. Несмотря на это обстоятельство, многим людям нравится американо, поэтому отталкивайтесь от своих личных предпочтений, но выбирайте только то, что хотите сами.

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