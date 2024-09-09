В списке есть чай с имбирем и куркумой, а также ромашковый.

Чай - суперполезный напиток, прекрасно подходящий для ежедневного употребления. Специалисты выделили виды чая с самыми примечательными питательными веществами, свойствами и функциональными преимуществами, пишет realsimple.com.

Чай - самые полезные виды

Черный чай. Дает заряд энергии с помощью кофеина, полон полезных для здоровья свойств благодаря множеству содержащихся в нем фитонутриентов. Кроме того, полифенольные соединения черного чая помогают поддерживать здоровье сердца, положительно влияя на артериальное давление и уровень холестерина. Они также способствуют улучшению иммунитета, кишечника, мозга и метаболизма.

Чай с имбирем и куркумой. Обладает противовоспалительными свойствами, облегчает боль и улучшает пищеварение. Такой чай -приятный способ начать или закончить день.

Видео дня

Зеленый чай. Подвергается минимальному окислению, и его листья, как правило, менее измельчены по сравнению с листьями черного чая. Содержит меньше кофеина, богат биоактивными соединениями, которые помогают укрепить иммунитет, сердце, кишечник и улучшить обмен веществ.

Лимонный чай. Лимон содержит витамин С, который помогает бороться с воспалением и повышает иммунитет. Также цитрусовые содержат терпен лимонен, который обладает ярко выраженной антидепрессивной активностью.

Белый чай. Наименее окисленный вид чая. Содержит многие из тех же соединений, что и черный и зеленый чай, предлагая аналогичные преимущества. Кроме того, было обнаружено, что белый чай потенциально способствует заживлению ран и улучшает здоровье кожи.

Чай из гибискуса. Богатый питательными веществами чай с впечатляющими преимуществами для обмена веществ, в значительной степени благодаря его эффекту стабилизации уровня сахара в крови. Исследования показали, что чай из гибискуса может поддерживать здоровье сердца, регулируя артериальное давление и уровень холестерина.

Чай Эрл Грей. Этот отличительный и успокаивающий черный чай содержит такое же количество кофеина, как и обычный, и обладает такими же полезными свойствами, как цитрусовые и другие черные чаи.

Мятный чай. Помогает улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и концентрация. Также может помочь облегчить вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

Чай улун. Содержит много фитонутриентов и других соединений для поддержки здоровья сердца, мозга, обмена веществ, кишечника и иммунитета.

Ромашковый чай. Поддерживает пищеварение и спокойствие. Было обнаружено, что ромашка помогает облегчить симптомы тревоги и также оказывает противовоспалительное, метаболическое и иммунное действие.

Вас также могут заинтересовать новости: