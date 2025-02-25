Черный чай может помочь, если вы чувствуете недостаток энергии, и, возможно, принесет еще несколько дополнительных преимуществ для здоровья.

Вместо того чтобы наливать вторую или даже третью чашку кофе, лучше заварить черный чай. Этот напиток не только содержит кофеин, но и дополнительные полезные вещества, которые помогут повысить уровень энергии, улучшить концентрацию внимания и поддержать настроение.

Издание Eating Well пишет, что черный чай связан с многочисленной пользой для здоровья, включая здоровье сердца и долголетие.

Черный чай для бодрости и энергии

Из всех сортов чая черный содержит наибольшее количество кофеина. Хотя точное количество кофеина зависит от сорта и времени заваривания.

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Содержании кофеина в 8-унциях (227 грамм) трех популярных сортов черного чая:

Дарджилинг : 26-44 мг, хотя в отдельных сортах может быть до 90 мг кофеина.

: 26-44 мг, хотя в отдельных сортах может быть до 90 мг кофеина. Ассам : 60-100 мг.

: 60-100 мг. Английский завтрак : 30-60 мг.

Стоит отметить, что в таком же объеме кофе содержится 90-120 мг кофеина.

Диетолог Кристин Дрейер рекомендует заваривать черный чай от трех до пяти минут, чтобы получить максимальную пользу.

В отличие от кофе и энергетических напитков, которые могут вызывать нервное возбуждение, черный чай содержит аминокислоту L-теанин, которая противодействует некоторым негативным побочным эффектам кофеина.

Исследования показывают, что в сочетании кофеин и L-теанин могут улучшать память, фокусировку и концентрацию внимания. Это может помочь объяснить, почему некоторые исследования показали, что у любителей чая снижается риск снижения когнитивных способностей.

Содержит антиоксиданты

Черный чай - богатый источник антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить хроническое воспаление и защитить от некоторых хронических заболеваний, как диабет 2-го типа, болезни сердца и некоторые формы рака.

"Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, что снижает вероятность развития многих хронических заболеваний в будущем", - говорит диетолог Линдси Фенкл, работающий с пациентами, страдающими от хронических воспалений и аутоиммунных заболеваний.

В частности, черный чай содержит полифенолы, такие как теарубигин, и класс флавоноидов, известных как катехины. Помимо противовоспалительного действия, эти антиоксиданты оказывают благотворное влияние на здоровье клеток и профилактику заболеваний.

Может улучшить здоровье сердца

Черный чай полезен для сердца во многом благодаря высокому содержанию антиоксидантов, и он может быть еще более полезен, если употреблять его вместо напитков с высоким содержанием сахара, таких как газировка.

"Черный чай обычно употребляют как "сладкий чай", который содержит больше калорий и сахара", - говорит Фенкл.

6 лучших чаев, когда нужна энергия

Йерба Мате - это чай южноамериканского происхождения, который, как было показано, улучшает когнитивные функции и концентрацию внимания. Хотя необходимы дополнительные исследования, некоторые из них показали, что мате может оказывать положительное влияние на микробиом кишечника и иммунную систему, а также повышать уровень энергии и концентрацию внимания благодаря кофеину.

Зеленый чай. Зеленый чай содержит умеренное количество кофеина по сравнению с черным чаем - около 29 мг на 8-унций. Как и черный, зеленый чай содержит L-теанин. В нем также много полифенолов и антиоксидантов. Было установлено, что ежедневное употребление зеленого чая способствует улучшению памяти и исполнительной функции, особенно с возрастом.

Матча. Листья маття выращиваются вдали от солнечного света, что обеспечивает более высокую концентрацию антиоксидантов и кофеина по сравнению с обычным зеленым чаем. В зависимости от количества порошка и времени заваривания, типичная 2-4-граммовая порция содержит от 38 до 176 мг кофеина.

Белый чай. Белый чай изготавливается из "молодых" чайных листьев и не подвергается такой обработке, как другие виды чая, что позволяет получить более высокий уровень питательных веществ. Белый чай также обладает более легким, нежным вкусом, чем зеленый или черный, и содержит меньше кофеина. В одной чашке содержится от 6 до 55 мг кофеина. Как и многие другие виды чая, белый чай содержит антиоксиданты и может способствовать улучшению концентрации внимания.

Черный чай – вред напитка

Людям с железодефицитной анемией, возможно, стоит ограничить потребление черного чая.

"Черный чай содержит танины, которые могут препятствовать усвоению железа", - говорит Дрейер.

По этой причине она рекомендует пить черный чай между приемами пищи, а не во время еды, чтобы уровень железа оставался в здоровом диапазоне.

"Хотя в черном чае меньше кофеина, чем в кофе, чрезмерное потребление может привести к беспокойству, бессоннице, учащенному сердцебиению и проблемам с пищеварением, - добавляет она.

В связи с этим рекомендуется ограничить употребление кофеина до 400 мг в день для большинства взрослых и до 200 мг в день в период беременности.

Ранее УНИАН писал, как черный чай влияет на мозг.

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