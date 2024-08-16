Рассказываем, какой жирности должно быть молоко, чтобы извлечь пользу для здоровья.

Многие люди пьют молоко в чистом виде, добавляют его в кофе или варят на нем детские каши. Также продукт иногда можно использовать для выпечки - в любом случае, важно знать, какое молоко лучше и полезнее для здоровья.

Молоко какой жирности лучше пить

Чаще всего на полках супермаркетов мы видим молоко 0%, 1%, 2,5% и 3,2% жирности. Это цифры, которые безошибочно объяснят покупателю, сколько жира содержится в 100 мл продукта. Жирность напрямую влияет на пищевую ценность, чем выше процент первой, тем выше показатель второй.

Врачи говорят, какой процент жирности молока самый полезный - считается, что 3,2% - самый лучший вариант. Почему жирное молоко лучше? Потому что именно оно способно укрепить иммунитет и принести наибольшую пользу организму. В нем содержатся витамины группы А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6, витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и многие другие. Все они укрепляют кости, нервную систему и улучшают зрение.

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Если для вас 3,2% оказались "слишком", можно взять 2,5% - оба этих показателя относят молоко к среднежирному. Более того, гастроэнтерологи утверждают, что молоко 2,5% имеет легкий мочегонный эффект, поэтому если пить его постоянно, можно укрепить суставы и очистить организм от токсинов.

Какой жирности должно быть молоко, кроме 3,2%

Некоторые люди, особенно в возрасте, страдают различными заболеваниями ЖКТ - из-за них переваривать тяжелый жирный продукт желудок не может. Какое молоко полезнее всего пить в таком случае? Оптимальный вариант - 1% или 2%, чтобы оставлять хоть немного полезных веществ организму. В обезжиренном молоке с нулевым процентом жирности витаминов никаких нет.

Какой жирности молоко можно давать ребенку

Для маленьких детей продукты и напитки стоит выбирать особенно тщательно, ведь маленький неокрепший организм нуждается в большем количестве разных микро- и макроэлементов, а также витаминов, чем взрослый. Запомните, какое молоко самое полезное по жирности для детей - педиатры считают, что в возрасте от 1 до 3 лет детям нужно давать молоко 2,5% или 3,2% жирности. Это поможет укрепить кости и настроить правильный обмен веществ.

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