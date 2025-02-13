Женщины, которые ведут себя подобным образом, часто остаются одинокими.

Когда дело доходит до свиданий, есть определенные женщины, которые считают, что они – хороший приз, но боги отношений жестоки к ним. Они смотрят на своих друзей, которые счастливы в браке или в отношениях, и думают, что они прокляты, потому что у них нет того особенного человека.

Международный эксперт по знакомствам и отношениям Джо Амоя рассказал изданию Your Tango, какие женщины обречены на одиночество и изоляцию в старости.

Не забыла о прошлом

После того как разбили сердце, очень трудно отпустить это воспоминание из-за страха, что оно повторится. Когда дело доходит до свиданий, "ожог" часто заставляет избегать ситуаций или отношений, повтора которых женщина боится.

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Делает неправильный выбор

Результаты нашей жизни прямо пропорциональны качеству нашего выбора и решений. Если вы сейчас одиноки и разочарованы в мужчинах, с которыми встречались, вам стоит разобраться, что стало причиной несчастья.

Исследования 2011 года показывают, что принятие своих чувств, даже если они негативные повышает благополучие. Используйте свой неправильный выбор в прошлом, чтобы в следующий раз сделать выбор лучше и разумнее.

Ждет, что с ней случится любовь

Вероятность того, что в дверь позвонят, и в нее войдет кабельщик, который окажется мужчиной вашей мечты, очень мала. Если вы зашли на сайт знакомств и заполнили анкету, это еще не значит, что все произойдет само собой.

Нужно оторвать задницу от стула и начать действовать. Люди, которые добиваются успеха в жизни, делают это потому, что ставят себя в положение победителя.

Свидания - это просто игра чисел. Чем четче вы будете понимать, что вы ищете, и чем больше мужчин вы встретите, тем легче вам будет найти того, кого вы ищете.

Боится быть уязвимой

Одна из интересных вещей в поиске любви заключается в том, что вы не сможете найти ее, если не сделаете себя уязвимым. Большинству людей не нравится чувствовать себя некомфортно и идти в мир неизвестности.

Исследования 2022 года показывают, насколько важна уязвимость для эмоциональной близости. Ирония в том, что человеку становится намного сложнее испытать чудеса поиска любви, если он не делает себя уязвимым.

Привлекает нездоровая динамика

Нетрудно понять, что большинство людей изо всех сил пытаются найти последовательность в отношениях, которой им не хватало в детстве. Самосаботаж в конечном итоге проявился в прокрастинации, неуверенности, одержимости вещами, которые не имеют значения, копировании других и самобичевании за то, что никогда не достигнут совершенства.

Думает, что еще не время

Женщины могут полагать, что сейчас не время для отношений из-за различных факторов, включая прошлые травмы в отношениях, потребности в личностном росте, текущий жизненный стресс, страх обязательств, нерешенные эмоциональные проблемы, приоритет карьерных целей, желание самопознания и просто неготовность открыть себя уязвимости.

Исследование, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что терапия может предоставить ценные идеи и инструменты для саморефлексии, если кто-то борется с повторяющимися проблемами, связанными с готовностью к отношениям.

Ранее УНИАН писал, в какое время года чаще всего рождаются самые счастливые дети.

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