Они легко смогут адаптироваться к другим кошкам, которые уже живут с вами благодаря особенностям своего характера.

Многие владельцы кошек предпочитают не ограничиваться одним пушистым любимцем. Однако добавить в дом вторую или третью кошку не так просто, ведь для их успешного существования необходимо установить связь между ними и всеми кошками. Поэтому, если вы хотите взять в дом еще одну милую кошечку, но при этом хотите быть уверены, что она сможет адаптироваться к другим кошкам, которые уже живут с вами, то портал Scotsman рекомендует эти 10 дружелюбных пород.

1. Девон-рекс - это та порода, которая проявляет огромную привязанность к своему хозяину - и к другим кошкам.

2. Экзотическая короткошерстная - в большинстве случаев прекрасно уживается с другими кошками и с удовольствием сидит на коленях у хозяина.

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3. Бенгал. Такие кошки очень общительны и активны, но, самое главное, бесстрашны, а это значит, что они - порода, которая, скорее всего, уживется с другой кошкой в доме.

4. Мейн-кун - крупная и ласковая порода кошек, которые хорошо уживаются с другими кошками в доме.

5. Персидская. Пушистая, дружелюбная и любящая, эта порода кошек, скорее всего, уживется с другими кошками в доме благодаря своему спокойному поведению.

6. Рэгдолл - одна из самых спокойных пород кошек в мире, что делает ее дружелюбной по отношению к другим кошкам в доме.

7. Японский бобтейл – эта порода очень дружелюбна и безстрашна, а значит, открыта для общения с другими кошками в доме.

8. Абиссинские кошки очень любопытны, не сторонятся ни людей, ни других домашних животных, что сделает их идеальным компаньоном в доме - даже если у вас есть другие животные.

9. Бирман - очень спокойная порода, которая часто уживается с котами и даже маленькими детьми благодаря своему терпеливому характеру.

10. Русская голубая порода кошек часто воспринимается как "собакоподобная" по своим манерам, например, по любви к играм и дружелюбному характеру. Эти черты сделают ее хорошим компаньоном в доме, где есть другие кошки.

Ранее УНИАН писал о 10 самых общительных породах кошек, которые всегда готовы "поболтать" и пообниматься с хозяином.

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