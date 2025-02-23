Гималайская и морская соль содержат различные необходимые минералы.

Гималайская соль добывается в соляных шахтах в Пакистане и других районах к юго-западу от Гималаев, и считается одной из самых чистых форм соли, потому что не содержит загрязняющих веществ. Морская соль добывается в море, подвергаясь минимальной обработке, и содержит разнообразные микроэлементы.

Издание Health пишет, что обе соли считаются более естественной альтернативой поваренной соли. Их можно использовать для приготовления пищи, а в терапевтических целях их применяют для ванн, чтобы облегчить боль в мышцах.

Какая соль самая полезная в пищу

Соль формируется из минералов, присутствующих в земле или море, с разнообразным набором элементов. Хотя и гималайская, и морская соль в основном состоят из натрия и хлорида, их общий минеральный состав может меняться в зависимости от региона, из которого они привезены. Например, в некоторых районах в почве содержится больше кальция и железа, что отражает их более высокую концентрацию в соляных породах. В других солях может быть больше меди из-за богатых медью глин или морских бассейнов.

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И гималайские, и морские соли содержат магний, калий и кальций, а также немного меди, марганца, железа и других минералов.

В одном из исследований персидская голубая соль показала более высокую концентрацию 8 из 12 распространенных минералов, чем гималайская соль и другие виды соли. Однако польза от этих минералов вряд ли будет значительной в пределах того количества соли, которое безопасно потреблять ежедневно.

Как обрабатывают соль

Гималайскую соль добывают из подземных шахт, которые образовались за миллионы лет в результате геологического сжатия, внутреннего тепла и сочетания подземных минералов. Иногда в горные бассейны закачивают воду, чтобы образовался соляной рассол, который потом отфильтровывают или химически очищают перед кристаллизацией солей.

Морская соль добывается из морской воды путем естественного испарения под воздействием солнца и ветра. При испарении воды образуются кристаллы соли. Затем соль сгребают, промывают и сушат. Некоторые сорта могут проходить дополнительную фильтрацию для устранения горечи.

Поскольку обе соли подвергаются минимальной обработке, они содержат множество природных питательных веществ, которые придают им особый вкус и цвет.

Преимущества гималайской и морской соли

При использовании вместо поваренной соли гималайская и морская соль могут содержать немного меньше натрия. Однако эти различия могут варьироваться в зависимости от продукта, и любое снижение уровня натрия часто настолько незначительно, что в целом может не иметь существенного значения.

Обе соли приносят пользу не только при употреблении. Например, добавление крупнозернистых минеральных солей в расслабляющую ванну может оказать восстанавливающее действие. Растворите эти соли в теплой воде для ванны, чтобы снять мышечное напряжение или улучшить подвижность. Особенно полезны такие соединения, как магний, содержащиеся в соли.

В чем вред соли

Столовая соль для гурманов менее рафинирована и содержит полезные минералы. Однако они также могут содержать тяжелые металлы из-за возможного загрязнения в местах сбора соли.

В одном из исследований гималайская розовая соль содержала более высокий уровень алюминия, бария и кремния, чем поваренная соль. Один образец розовой соли содержал потенциально токсичные уровни свинца.

Еще одной проблемой может стать микропластик. Микропластик - это невидимые невооруженным глазом загрязняющие вещества из пластика, которые могут угрожать окружающей среде и нашему здоровью. Они встречаются на суше и в море и попадают в соль, которую мы потребляем.

Ни гималайская, ни морская соль не содержат достаточного количества йода - элемента, необходимого для работы щитовидной железы. Столовая соль обогащена йодом, чтобы предотвратить риск его дефицита. Йод содержится в таких продуктах, как рыба, морские водоросли и яйца.

Ранее УНИАН писал, какая соль полезна для организма.

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