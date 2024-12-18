Соль бывает морская, гималайская, поваренная - и еще множество видов, которые отличаются друг от друга.

Иногда людям кажется, будто "соль" и "натрий" — взаимозаменяемые понятия, но технически это не одно и то же. Соль - это сочетание двух важнейших минералов: натрия и хлорида. Натрий - минерал, который жизненно необходим для поддержания мышечной и нервной функции, а также обеспечения правильного баланса жидкости в организме, но его избыток может привести к повышенному кровяному давлению и другим проблемам, хоть почки и регулируют его [натрия] уровень.

Из-за этого очень важно разбираться в том, какие шесть видов соли являются самым полезным. Об этом говорится в материале Health, который был одобрен лицензированным диетологом Кайлой Гирген.

Поваренная соль

В столовую соль, также известную как поваренная соль, добавляют йод. Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы и особенно важен во время беременности и младенчества для правильного развития костей и мозга, говорится в материале Национального института здравоохранения США.

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В некоторых регионах почва не содержит йода, что повышает риск развития йодного дефицита. Для решения этой проблемы во многих странах, включая США, реализуются программы йодирования соли.

В одной чайной ложке поваренной соли содержится 2 360 миллиграммов (мг) натрия и 310 микрограммов (мкг) йода.

Морская соль

Шеф-повара часто предпочитают морскую соль поваренной из-за ее более грубой текстуры и насыщенного вкуса. Она подвергается минимальной обработке или не подвергается вообще.

Более того, эксперты заявляют, что морская соль может иметь более крупный размер кристаллов, чем поваренная соль, и, следовательно, содержать меньше натрия по объему. При этом содержание натрия в морской соли может варьироваться в зависимости от марки, составляя примерно 320-560 мг на четверть чайной ложки.

Микроэлементы, содержащиеся в морской соли, приносят минимальную пользу здоровью. Поэтому, чтобы получить больше минералов в своем рационе, профессионале рекомендуют сосредоточиться на богатых питательными веществами продуктах, таких как фрукты, овощи, цельное зерно и бобовые.

Кошерная соль

Кошерная соль получила свое название от еврейской традиции кашрута, которая содержит диетические предписания, например, запрет на употребление мяса с кровью. По этой традиции евреи использовали крупнозернистую соль, чтобы удалить кровь, что и привело к появлению термина "кошерная соль".

Кошерную соль можно использовать для различных способов приготовления пищи. Она отлично подходит для приправы, маринования, соления и копчения.

Содержание натрия в кошерной соли зависит от марки и составляет около 310-590 мг/четверть ч.л.

Гималайская розовая соль

В отличие от соли, добываемой из морской воды, такой как поваренная и морская соль, гималайская розовая соль добывается в шахтах Пакистана.

Гималайская розовая соль часто считается солью для гурманов и может содержать больше минералов, чем поваренная соль, хотя их количество не настолько значительно, чтобы обеспечить питательную пользу. Тем более, что, несмотря на утверждения о том, что эта соль полезнее других, клинических исследований, подтверждающих это, не существует.

Содержание натрия в гималайской розовой соли может варьироваться в зависимости от бренда, составляя примерно 380-970 мг/четверть ч.л.

Травяная черная соль

Травяная черная соль, также известная как Kala Namak, - это крупная соль, используемая в традиционной южноазиатской и аюрведической кулинарии и медицине. Она изготавливается из гималайских или других природных соляных пород путем специального обжига в печи с добавлением аюрведических трав.

Считается, что благодаря сочетанию аюрведических трав и антиоксидантным свойствам травяная черная соль приносит пользу здоровью, например, улучшает состояние полости рта и сердечно-сосудистую систему.

Однако большая часть того, что известно о пользе Кала Намак, получена из традиционной аюрведической медицины, а не из обширных научных исследований. Клинические исследования с участием людей ограничены.

Исследования показывают, что Кала Намак содержит меньше натрия и больше минералов, чем поваренная соль. Согласно базе данных по питанию Министерства сельского хозяйства США, в одной чайной ложке черной соли содержится 1 930 мг натрия и 0 мг кальция, железа и калия.

Заменитель соли

Заменители соли имитируют вкус соли, часто используя хлорид калия вместо хлорида натрия. Они могут помочь тем, кто стремится сократить потребление натрия, но людям с заболеваниями почек следует сначала проконсультироваться с врачом, так как эти заменители могут повышать уровень калия.

Четверть чайной ложки заменителя соли обычно не содержит натрия, а содержание калия может варьироваться от 525 до 690 мг в зависимости от марки.

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