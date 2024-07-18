Дыня - обязательный фрукт на летних пикниках, но, если она недозрелая, пользы от нее не будет. Как пишет usatoday.com, дыня не продолжает созревать после сбора, а потому очень важно выбрать тот плод, который был собран на пике спелости.
"Дыни должны казаться тяжелыми для своего размера: более плотная дыня содержит больше сока, больше сахара и больше вкуса… Не торопитесь, сравнивая несколько дынь, прежде чем выбрать одну. Выбирайте золотую середину: вам нужна твердая и ароматная, но не слишком", - советуют эксперты.
Как выбрать дыню - советы
Посмотрите на кожуру. Избегайте зеленых дынь, которые еще не созрели. Спелая дыня будет иметь желто-бежевый цвет.
Обратите внимание на стебель. При созревании дыни естественным образом отделяются от растения. Если стебель остался неповрежденным, скорее всего, плод срезали до созревания.
Слегка сожмите. Ощупайте все вокруг и нажмите большим пальцем на кончик цветка. Идеальная дыня должна быть твердой, но не чересчур.
Постучите и послушайте. В отличие от арбуза, глухой звук означает, что эта дыня еще не созрела.
Понюхайте. Дыни должны иметь сильный и сладкий аромат. Если вы почувствуете запах чего-то гнилого, фрукт начинает портиться.
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