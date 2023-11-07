Даже то, как вы намазываете масло на хлеб, раскрывает скрытые "слои вашей личности" - проверьте, совпадает ли этот тест по картинкам у вас.

Британский исследователь человеческого поведения Даррен Стэнтон утверждает, что люди делятся на категории в зависимости от того, как они намазывают сливочное масло на хлеб. В таком, казалось бы, обыденном действии, как намазывание масла, раскрываются слои нашей личности, уверяет исследователь. Кто-то делает это очень аккуратно, кто-то - совершенно спонтанно, и все это отражает нашу стойкость, терпение и внимание к деталям. Обычное масло на бутерброде становится полотном нашего подсознания, раскрывая черты, о которых мы можем даже не подозревать. Пройдите этот тест и проверьте, что ваш бутерброд говорит о вашей личности.

Как вы любите намазывать масло на хлеб - тест на личность

Рисунок 1 - равномерно распределяете масло

Исследователи опросили около 2 тыс. человек и выяснили, что 50% опрошенных намазывают масло на хлеб, стараясь равномерно распределить его.

Если вы делаете также, то вы отличаетесь покладистым и спокойным характером. "Скользите" по жизни, не беспокоясь о препятствиях и без лишнего стресса - вы способны сохранять спокойствие и безмятежность, в то время как другие шокированы и возмущены. Умеете выслушать чужие проблемы, поскольку сами никогда их не имеете.

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Рисунок 2 - масло до самых краев

Намазывают масло на хлеб так, что краев не видно 19% опрошенных.

Считается, что, если вы любите полностью покрыть хлеб, используя для этого идеальное количество масла, то вы - методичны и точны по своей сути. Это делает вас хорошими организаторами - именно вы планируете групповые мероприятия на месяцы вперед и у вас "все на своем месте".

Также такой способ намазывания бутерброда демонстрирует контроль, гарантирующий отсутствие риска. Оставить часть хлеба без масла для вас равносильно тому, что оставить что-то наполовину недоеденным.

Рисунок 3 - масло неравномерно и комками

Любителей бутербродов, которые намазывают масло на хлеб как попало, всего 6%.

Если у вас также получаются такие бутерброды, это говорит о том, что вы живете в своем собственном мире и делаете все по-своему. Вы часто опаздываете на встречи, потому что считаете, что у вас больше свободного времени, чем на самом деле. Также вы рассеяны по природе и мыслите нестандартно.

И да - вы просто счастливы, что едите хлеб с маслом, а непокрытые части тоста или то, как намазано масло, вас абсолютно не волнует.

Рисунок 4 - масло посередине

Оказалось, что 5% опрошенных взрослых, намазывают масло на хлеб лишь посередине - корочка остается без масла.

Если вы делаете так же, то вы - аккуратный и чистоплотный человек. Вам свойственна процессуальность, и вы не любите беспорядка. Скорее всего, вы называете себя перфекционистом и часто добиваетесь успеха в решении административных задач.

Именно поэтому масло на вашем бутерброде лишь посередине - перфекционисты боятся, что оно прольется за край хлеба и капнет на них или на пол.

Рисунок 5 - масло с обеих сторон

Люди, которые намазывают масло на обе стороны хлеба, являются самыми уникальными "намазчиками" - так мало кто делает.

Если вы так же любите масло на хлебе с обеих сторон, то вы - креативны, используете абстрактную сторону мозга, экстраверты и не против быть в центре внимания. Ваш гардероб и внешний вид экстравагантны, а еще вы любите жить на полную катушку.

Таких как вы психологи называют "внутренне ориентированными" - вы доверяете собственным инстинктам при принятии решений и не являетесь последователями.

Рисунок 6 - отрываете кусочек хлеба и намазываете

Любите оторвать кусочек хлеба, намазать и потом съесть? Значит, вы не любите сюрпризов и не хотите добиваться меньших результатов, чем те, на которые способны. Вместо того, чтобы сразу приступить к целому бутерброду, вы отрываете его, как будто готовитесь к тому, какой кусок будете есть.

Вы привыкли разбирать вещи на части и обладаете отличными от других навыками мышления, что позволяет вам лучше общаться с другими людьми и укреплять доверие. Кроме этого, вы - веселый и общительный человек, придумывающий все на ходу.

Рисунок 7 - выкладываете масло креативно

Может, у вас есть специальный гаджет, чтобы выложить масло на хлеб завитками или придать ему еще какую-то интересную форму? Это занятие доставляет вам удовольствие и, конечно, ваш способ намазывания масла - самый лучший (вы свято в это верите).

Если это так, то вы привыкли делать все уникальным образом и склонны искать неоднозначные способы решения проблемы. Скорее всего, вы хорошо разбираетесь в головоломках и обладаете незаурядной смекалкой.

Рисунок 8 - масло тонким слоем

Если вы используете минимальное количество масла и оставляете на хлебе пустое пространство, то любите наслаждаться вкусом и текстурой хлеба, а не "топить" его в масле. Намазывая масло на хлеб еле-еле, вы стремитесь тратить на трапезу как можно меньше времени - у вас ведь есть дела и вам нужно идти из дома.

Вы также - любители активного отдыха, пошалить и живете моментом. Чаще всего вы довольны тем, чего достигли, и людям бывает трудно за вами угнаться.

Конечно, есть также вероятность, что вы просто заботитесь о своем здоровье и стараетесь есть минимум масла из диетических соображений.

Рисунок 9 - кусочек хлеба и "вагончик" масла

На вашем бутерброде столько масла, что под ним едва видно хлеб?! Вы любите побаловать себя всем, чем только можно, наслаждаетесь тем, что вам нравится, и никогда не сдерживаетесь.

Чрезмерное количество масла на тостах отражает ваш в целом очень счастливый нрав и то, что вы во всем видите лучшее. Веселье и открытость - ваши основные черты, поэтому вечеринки или встречи с такой веселой обжорой гарантируют хорошее времяпрепровождение.

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