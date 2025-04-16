Если вы хотите уменьшить количество висцерального жира, пора отказаться от автоматического и неосознанного приёма пищи.

Висцеральный жир, который накапливается глубоко внутри брюшной полости, представляет серьёзную угрозу здоровью. Как пишет Eating Well, его избыток повышает риск развития хронических болезней. Один из факторов, который может способствовать его накоплению — это еда "на бегу" и без концентрации. Напротив, практики осознанного питания помогают избегать переедания и улучшать качество пищи.

Что такое висцеральный жир и чем он опасен

Этот тип жира невозможно заметить визуально — он скрыт внутри тела, окружая внутренние органы. По словам диетолога Брэннона Блаунта, он активно участвует в обменных процессах и может вызывать воспаления, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и метаболических нарушений.

Как быстро согнать висцеральный жир - советы

Время, проведённое у экрана, не только заменяет физическую активность, но и мешает осознать объём потребляемой пищи. Исследования показывают: при отвлечённом приёме пищи человек съедает больше, а чувство насыщения приходит позднее. Это ведёт к избыточному потреблению калорий и, как следствие, — к накоплению жира.

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Когда человек ест осознанно, он делает более осмысленный выбор — предпочитает цельные, питательные продукты, а не ультраобработанную еду. Такой подход помогает придерживаться здоровых диет, таких как средиземноморская, которая доказала свою эффективность в снижении абдоминального жира.

Что можно сделать по-другому:

Ешьте за столом, а не перед компьютером или телевизором.

Старайтесь делить приём пищи с другими людьми: обедайде с друзьями, родными или просто коллегой.

Отложите вилку между укусами и не торопитесь.

Пережёвывайте тщательно и обращайте внимание на вкус, аромат и текстуру блюд.

Кроме этого, сбалансированная диета и регулярные физические нагрузки играют ключевую роль. Блаунт советует уделять внимание продуктам, богатым клетчаткой, белком и полезными жирами, а также ограничить потребление алкоголя, сахара и жареного.

Рнее УНИАН рассказывал, что больше всего сжигает жир. Диетолог назвала 8 продуктов, которые обязательно стоит до бавить в рацион.

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