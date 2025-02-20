Изменить свои привычки может быть непросто, но это возможно, отметил эксперт.

Большая часть людей (90%) тратят слишком много денег на еду вне дома или на заказы из ресторанов на дом. Именно это самая большая категория, откуда можно высвободить деньги и перенаправить их на что-то более важное. Такое мнение высказал миллионер и ведущий сериала Netflix и автор бестселлера "Я научу тебя быть богатым" Рамит Сети в своей статье на Inc.

"Есть много причин, по которым расходы на ресторан, кажется, ускользают от нас. Еда эмоциональна - покупка ужина связана не только с голодом. Это удобство, импульсивность, вознаграждение и многое другое", - отметил автор.

По его словам, отслеживать расходы на ресторан и еду на вынос в паре может быть довольно сложно.

Видео дня

Чтобы это изменить, необходимо бдительно отслеживать траты и обязательно поддерживать друг друга при этом, ведь изменение привычек в отношении еды - дело нелегкое, добавил Рамит Сети.

"Начните с откровенного разговора с партнером: на что вы тратите слишком много? Где вы можете сократить расходы? Чем больше вы будете открыто и честно говорить об этих вещах, тем легче будет тратить деньги осмысленно", - посоветовал автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, как с помощью 1-минутного упражнения в день ускорить свой успех.

Вас также могут заинтересовать новости: