Попробуйте догадаться, какой вид фри подобрали для Близнецов

В сети подобрали виды картошки фри, которые воплощают характеристики каждого знака Зодиака. Узнавайте - какой картофель фри вы.

Овен - скудный картофель фри

Овен очень соответствует такому виду фри, поскольку ширина и длина этого картофеля служат метафорой общеизвестно короткого взрыва данного кардинального огненного знака.

Телец - фри с трюфелем

Телец поклоняется перед медовым алтарем декаданса. Они управители второго дома богатства и ценности.

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Близнецы - просто картошка фри

По аналогии с характером Близнецов, в зените жареный картофель фри представляет собой соленую, сытную новинку, а на прохладном дне -беспорядок.

Рак - картошка-фри с сыром

Раки не против сыра. Раку нравится еда с ноткой ностальгии, а картофель-фри напоминает о более простых временах, более богатых воспоминаниях и калорийной беззаботности молодости.

Лев - картофель фри на набережной

Лев - это "Макдональдс" Зодиака, и хотя они любят соревноваться, их истинный дух говорит не о картофеле массового производства, а о главном продукте летнего сезона - жареной картошке на променаде.

Дева - волнистый картофель фри

Всегда стремящаяся к эффективности и кораблю-призраку совершенства, Дева - это волнистый картофель фри.

Весы - суфле из картофеля фри

Весами управляет Венера, планета нарядов. Весы естественным образом тянутся к красивому, симметричному, дорогому и изысканному, даже если это недоступно по финансовым или иным причинам. Именно потому Весы - это суфле из картофеля фри, придуманное специально для них.

Скорпион - стейк-фри

Скорпион - это жареный стейк-фри Зодиака, поскольку его сложнее проглотить, чем другие сорта, и обычно требуется двойное обжаривание, чтобы достичь пиковой внешней хрусткости и пышной середины.

Стрелец - картофель фри с сыром чили

Изменчивый огненный знак, Стрелец управляется Юпитером, планетой экспансии и излишеств, удачи, быстрой и распущенной жизни. Возможно, для них нет другого воплощения картофеля фри, которое представляло бы лучше их дух.

Козерог - картофелины

Козерог занимается бизнесом и живет впустую. Он или разбогатеет, или не умрет, пытаясь приблизиться к деньгам и остаткам еды. Козерог - неоспоримый папа Зодиака, а малыши - его накрахмаленные и послушные отпрыски.

Водолей - вафли фри

Водолеи – удивительные люди. Под управлением структурированного Сатурна и панк-рокового Водолея они идут против плебейского течения. Представьте себе жареные вафли, способы приготовления которых поражают воображение.

Рыбы - сладкий картофель фри

Управляемые мечтательной планетой Нептун и состоящие из экзистенциальных водных веществ, Рыбы являются заботливыми медведями Зодиака. По большому счету, эти люди являются метафорическим эквивалентом жареного сладкого картофеля.

Ранее УНИАН предлага узнать, какое вы вино или пиво по знаку Зодиака.

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