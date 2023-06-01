Рассказываем, как приготовить домашний лимонад и газировать напиток.

Чтобы не насыщать свой организм бесполезными ароматизаторами и консервантами из магазинной газированной сладкой воды, предлагаем заменить ее напитками, приготовленными собственноручно. Как приготовить домашний лимонад - рецепт читайте в материале.

Домашний лимонад без варки - лишь вскипятите воду

Для приготовления 1 л напитка потребуется:

Сахар - 5 ч. л.

Изюм - 20-25 г.

Дрожжи - 5-6 г.

Мед - 2 ст. л.

Лимон - 1 крупный или 2 мелких.

В кипящую воду добавляем сахар, охлаждаем до 35-40 градусов. Добавляем изюм, дрожжи и убираем в холодильник или погреб на 2 суток. После этого процеживаем, добавляем мед, сок лимона и перемешиваем. Готовый напиток сохранять в холоде.

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Домашний лимонад из апельсиновых корок - всегда готовый напиток

Также предлагаем попробовать напиток из апельсиновых корок, который можно налить и выпить, когда захочется. Для приготовления сиропа заливаем кипящей водой апельсиновые корки и даем настояться 24 часа. На 3 литра воды потребуются корки примерно от шести крупных апельсинов.

После этого настоявшуюся жидкость доводим до кипения, заливаем ею предварительно измельченные апельсиновые корки и оставляем еще на 24 часа. Процеживаем - чтобы упростить процесс, сначала можно процедить через сито с большми ячейками, чтобы отделить крупные куски, а уже потом через сито с мелкими ячейками.

Нагреваем, добавляем 2 кг сахара и перемешиваем до полного растворения. После того, как остынет, добавляем 6 ч. л. лимонной кислоты. Сироп получается очень концентрированным, его можно разбавлять как газированной, так и обычной водой. Хранить в стеклянной посуде.

Домашний лимонад газированный с сиропом, тоже не варить

Вкусный напиток можно приготовить и намного проще:

Предварительно купите крупный или 2 мелких лимона и 1,5 л обычной столовой минеральной воды (не лечебную щелочную, она дает ненужный привкус).

Лимон нарежьте кольцами или полукольцами, уложите в банку, пересыпая сахаром. Сахара потребуется около 150 г, это примерно 3/4 стакана объемом 250 мл.

Придавите лимон, чтобы пустил сок, закройте крышкой и отставьте, пока в банке не образуется лимонный сироп. Если вы не планируете добавлять в стаканы кусочки лимона, сохранность их внешнего вида теряет приоритет. Их можно периодически перемешивать, придавливать, чтобы ускорить процесс отделения сока.

Когда сахар полностью растворится, домашний лимонад без варки практически готов - осталось смешать сироп с газировкой и разлить по стаканам. Можно украсить листиком мяты, базилика и т.п.

Лимонад домашний - газирование с содой и лимонной кислотой

Соду гасят лимонной кислотой или соком лимона (в пропорции 1 к 1) и перемешивают, пока не останется комочков. Затем добавляют воду с сахаром или сироп.

Конечно, таким способом не достичь такой насыщенности газом, как в магазинном лимонаде. Для этого, если позволяет размер кошелька, можно приобрести сифон для газирования воды. Сегодня стоимость таких сифонов составляет 2-4 тыс. грн и выше, сменный баллончик стоит 150-400 грн.

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