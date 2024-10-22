Токсичность и унижение: 21 признак того, что отношения обречены

Важно обратиться за поддержкой, если вы чувствуете, что не можете самостоятельно выйти из этой токсичной среды.

Токсичные отношения разрушают вашу самооценку и уверенность в себе. Если вы переживали нечто подобное, то хорошо знаете эти чувства. Часто в таких отношениях вы остаетесь растерянными, эмоционально изолированными, постоянно размышляя, не обречены ли эти отношения.

В своем материале для издания Your Tango Лианна Авила, лицензированный брачный и семейный терапевт с практикой в Сан-Матео, Калифорния, пишет, как понять, что ваши отношения приближаются к концу. Вот несколько признаков, что ваши отношения могут быть обреченными:

1. Постоянная критика ваших недостатков. Партнер акцентирует внимание только на ваших ошибках, игнорируя ваши достижения.

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2. Воздержание как наказание. Отказ от проявлений любви или сексуальных отношений используется как инструмент контроля.

3. Обесценивание ваших мечтаний. Ваши цели и достижения презираются или унижаются.

4. Они всегда знают лучше. Партнер убежден, что только он/она знает, что для вас лучше.

5. Ваши эмоции - ваша ответственность. Вас обвиняют во всех их проблемах и несчастьях.

6. Пренебрежительное отношение к вашему личному времени. Партнер заставляет вас чувствовать себя виноватыми, когда вы хотите провести время отдельно или с друзьями.

7. Ложные обвинения. Вас безосновательно обвиняют в измене или других нарушениях.

8. Финансовый контроль. Партнер контролирует ваши расходы и использует это как средство манипуляции.

9. Постоянное чувство вины. Вы всегда считаетесь виноватыми, а партнер - правым.

10. Ощущение неполноценности. Вас заставляют думать, что вы недостаточно хороши для них, и что вы должны быть благодарны за эти отношения.

11. Публичное унижение. Партнер издевается над вами или унижает перед другими людьми.

12. Игнорирование вашей боли. Партнер не только не поддерживает вас в трудные моменты, но и уверяет, что вы заслуживаете свою боль.

13. Фокус на проблемах партнера. Ваши проблемы игнорируются или обесцениваются, а проблемы партнера всегда важнее.

14. Чувство вины без причины. Вас заставляют чувствовать вину за то, что произошло, даже когда это не ваша вина.

15. Вы не можете делать ошибки. Партнер всегда вмешивается и подчеркивает ваши ошибки.

16. Держание обиды. Партнер постоянно вспоминает прошлые ошибки, не давая им забыться.

17. Отсутствие значения. Партнер игнорирует вас или исключает вас из важных аспектов жизни.

18. Неуместные шутки. Партнер регулярно шутит злобно или унижает вас.

19. Изоляция от близких. Партнер препятствует вашему общению с друзьями и семьей, пытаясь изолировать вас.

20. Контроль через текстовые сообщения. Партнер постоянно контролирует вас через звонки или сообщения, когда вы не рядом.

21. Угрозы себе или вам. Партнер угрожает покончить жизнь самоубийством или совершить другие действия, если вы уйдете.

Если вы находитесь в таких отношениях, помните, что проблема не в вас, даже если партнер пытается убедить вас в обратном. Важно обратиться за поддержкой, чтобы выйти из этой токсичной среды.

Почему же вы остаетесь в таких отношениях? Это вопрос, на который нет простого ответа. Существуют разные теории: от последствий нездорового детства до социализации или даже генетических факторов. Но важно знать, что вы заслуживаете здоровых и уважительных отношений.

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