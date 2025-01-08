Отмечается, что некоторые считают чрезмерный полив источником стресса для орхидей, потому предложенный метод даже оспорили.

Эксперт по садоводству Эйприл Райт посоветовала, как можно спасти орхидею, чтобы она продолжала цвести и радовать своих владельцев долгое время. Секрет - в особенной технике полива, пишет express.co.uk.

В популярную группу Gardening UK в Facebook за советом обратилась пользователь, усомнившись в состоянии своего растения:

"Посоветуйте, пожалуйста! Моя орхидея чувствовала себя слишком хорошо, у нее были красивые цветы, прежде чем я уехала на недельный отпуск, вернулась, а цветы увяли. Я позаботилась о том, чтобы не переливать ее. Это нормально или ее уже не спасти?".

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Как поливать орхидею, чтобы цвела круглый год - совет

В ответ на призыв Эйприл Райт поделилась своим секретом успеха - погружение орхидеи в воду может как раз сработать:

"Моя орхидея живет в воде на подоконнике, поэтому она может много пить и постоянно цвести".

Отмечается, что некоторые любители орхидей считают чрезмерный полив источником стресса для растений. И еще один поклонник садоводства в группе Марко Спадаро оказался приверженцем такого убеждения, а потому быстро оспорил метод Эйприл Райт:

"Орхидеи не любят постоянную воду. Полстакана раз в неделю вполне достаточно. Если оставить орхидеи в воде на несколько дней, корни сгниют и наполнятся водой… Хотя некоторые исследования показывают, что это осуществимо, и им это нравится. Корням все равно нужен доступ к кислороду и свету. Поэтому я не уверен, насколько надежно держать орхидеи под водой".

Эйприл не согласилась, заявив: "Понятия не имею, но моя орхидея живет так уже год, очень здоровое растение… Да, некоторые корни не погружены, но все они вполне здоровы, и орхидея постоянно цветет в течение года".

Напомним, ранее эксперт объяснил, как правильно ухаживать за орхидеями.

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