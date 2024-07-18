В списке есть постоянный негативный настрой и чрезмерная критика.

Иногда, даже не осознавая этого, человек может развить привычки, которые становятся токсичными и влияют на отношения и личностный рост, пишет Hack Spirit.

Как определить, что вы токсичны - 8 предупреждающих знаков

Ваше сочувствие угасает. Эмпатия - краеугольный камень любых здоровых отношений, будь то платонические или романтические. Это способность понимать и разделять чувства других. Если вы обнаружите, что ваша способность к сопереживанию снижается, это может быть признаком токсичности.

Вы постоянно играете роль жертвы. Это предупреждающий знак токсичности. Постоянный менталитет жертвы является токсичной чертой, поскольку он освобождает нас от любой ответственности и мешает нам расти и учиться на своих ошибках.

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Критика стала вашим вторым языком. Хотя критика действительно может быть конструктивной, она становится токсичной, если она постоянна и безжалостна.

Вы становитесь мастером манипуляции. Это распространенная черта среди токсичных людей. По мнению психологов, манипуляторы часто используют такие тактики, как газлайтинг, чувство вины и игра в жертву, чтобы контролировать других и добиваться своего.

Вы постоянно настроены негативно. Негатив подобен грозовой туче, которая следует за вами повсюду, затемняя ваш взгляд на жизнь. Если вы всегда сосредоточены на плохой стороне вещей, постоянно жалуетесь и распространяете свое уныние на других, возможно, вы становитесь токсичным.

Вы не умеете извиняться. Мы все совершаем ошибки, это часть человеческого бытия. Что отличает нас от других, так это то, как мы справляемся с этими промахами. Если же вам невероятно трудно сказать "Мне очень жаль" или признать свою неправоту, это тревожный знак.

Вы всегда в конкуренции. Здоровая конкуренция может быть мощным мотиватором, но когда она становится чрезмерной, она может стать токсичной.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 самых вредных привычек, которые мешают наладить жизнь.

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