Родители часто хотят выбрать для ребенка необычное имя.

Ожидается, что в 2024 году в мире будет популярным необычное детское имя с "воздушным" значением. Об этом пишет The Mirror.

Эксперты считают, что сейчас в тренде атмосферные имена. "В 2024 году, вероятно, будут популярны имена, устремленные в небо, в том числе имя Аэро (Aero), которое обычно дается мальчику и означает "небесный", - пишет издание.

По словам эксперта компании Nameberry, молодые родители отдают предпочтение современным именам. "Имена, связанные с поколением родителей (бабушек и дедушек ребенка), обычно считаются одними из наименее модных вариантов для ребенка, как, например, Бренда и Гэри сегодня. Как только имя выходит из моды, мы ожидаем, что оно будет следовать правилу 100 лет - именам требуется около 100 лет, чтобы вернуться в моду", - объяснила она.

Видео дня

Атмосферными называют имена, напоминающие о небе - Aura, Cielo и Aire (так назвала ребенка американская модель Кайли Дженнер). Прогнозируют, что именно они будут на пике моды в следующем году.

Также в список вероятно популярных имен 2024 года попали следующие: Артемий, Клео, Лотос, Иден, Ферн, Харлоу, Хейзел, Джейд, Джун, Роуз, Вилло и Кармен.

Другие необычные имена для детей

Ранее звезда YouTube Имоджен Хортон рассказала, что дала своей дочери необычное имя, которое у всех ассоциируется с печеньем.

Также ранее стало известно, каким мужским именем практически перестали называть новорожденных. Считается, что в Великобритании это имя и вовсе может исчезнуть.

Вас также могут заинтересовать новости: