В Великобритании это имя может даже исчезнуть.

Названо имя для мальчиков, которое ранее было очень популярным выбором среди миллениалов, а сейчас практически вымерло. Таким именем теперь редко называют малышей, пишет Mirror.

Отмечается, что это имя заметно теряет популярность среди родителей по всему миру, а в Великобритании может даже исчезнуть.

Речь идет об имени Киран. По мнению специалистов, данное имя "классика тысячелетия", но от него устали. Согласно таблицы имен BabyCentre, в текущем году имя Киран опустилось на 81 позицию и занимает 633-е место в списке самых популярных имен.

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"Имена имеют тенденцию выходить из моды после того, как они какое-то время были стильными. Часто это можно измерить в поколениях", - отметила эксперт Софи Ким из Nameberry.

По ее словам, тенденции детских имен подчиняются "правилу 100 лет": если имя теряет популярность, скорее всего, оно не станет снова часто используемым в течение 100 лет.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что имена 80-х возвращаются в моду. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х.

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