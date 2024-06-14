По словам эксперта, на вершине списка трендов сейчас находятся имена, вдохновленные ковбоями.

Потенциальные родители всегда хотят знать самые модные имена, чтобы учитывать их при своем выборе. Об этом рассказала основатель Namerology.com Лаура Ваттенберг, пишет today.com.

По ее словам, на вершине списка трендов сейчас находятся имена, вдохновленные ковбоями (Стетсон, Колтер). Еще одна тенденция - имена, оканчивающиеся на "s" (Брукс Бэнкс, Хейс, Коллинз).

В список популярных также входят "длинные, многосложные имена, оканчивающиеся на букву "и", отметила эксперт (Мейлани, Келани".

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Ваттенберг также рассказала, что сейчас более модны симпатичные, старомодные имена (Билли, Стиви - для мальчиков; Элси, Милли - для девочек).

Также отмечается, что Администрация социального обеспечения США опубликовала имена, популярность которых растет быстрее всего, но они не обязательно совпадают с общими тенденциями.

Самые популярные имена для мальчиков

Изалель

Чозен

Эйден

Кассиан

Кайрен

Самые популярные имена для девочек

Каэли

Алицель

Эмрин

Адхара

Азари

Напомним, ранее УНИАН назвал 50 детских имен, которые были популярны 100 лет назад.

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