Эксперты по именам изучили старые имена и обнаружили "сильную смесь бессмертной классики".

Тенденции в области детских имен меняются, но не все. Некоторые имена сохраняют свою популярность на протяжении десятилетий, пишет huffpost.com со ссылкой на данные Управления социального обеспечения, которое отслеживает данные тенденции, начиная с 1880-х годов.

Эксперты по именам изучили, какие имена были популярными 100 лет назад, и обнаружили "сильную смесь бессмертной классики".

25 самых популярных имен для девочек, родившихся в 1924 году:

Мэри, Дороти, Хелен, Бетти, Маргарет, Рут, Вирджиния, Милдред, Дорис, Фрэнсис, Элизабет, Эвелин, Анна, Мари, Алиса, Жан, Марджори, Ирен, Ширли, Флоренция, Марта, Лоис, Лилиан, Луиза, Роза.

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25 самых популярных имен для мальчиков, родившихся в 1924 году:

Роберт, Джон, Уильям, Джеймс, Чарльз, Джордж, Джозеф, Ричард, Эдвард, Дональд, Томас, Франк, Гарольд, Павел, Раймонд, Уолтер, Джек, Генри, Кеннет, Артур, Альберт, Гарри, Ральф, Дэйвид, Евгений.

Напомним, ранее были названы самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2024 году. Также стало известно имя, которое было самым популярным выбором для мальчиков в 2023 году. Согласно анализу BabyCenter, в котором приняли участие более 300 тысяч младенцев, речь идет об имени Ной.

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